مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-11-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات المهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهات المرتقبة التي تحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتتصدّر قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة جدول مباريات اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، كما يخوض صن داونز الجنوب إفريقي مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي إقامة عدد من المواجهات البارزة، أبرزها لقاء ليفربول أمام كريستال بالاس، ومواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، بينما يلتقي تشيلسي مع سندرلاند.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

* برايتون ضد برينتفورد – الساعة 4 مساءً – بي إن سبورتس 4.

* كريستال بالاس ضد ليفربول – الساعة 4 مساءً – بي إن سبورتس 1.

* إبسويتش تاون ضد بورنموث – الساعة 4 مساءً – بي إن سبورتس إكسترا 1.

* سندرلاند ضد تشيلسي – الساعة 4 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 6:30 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

* إلتشي ضد ريال بيتيس – الساعة 3 مساءً – بي إن سبورتس 8.

* ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساءً.

* سيلتا فيجو ضد ليفانتي – الساعة 7:30 مساءً – بي إن سبورتس إكسترا 1.

* فياريال ضد خيتافي – الساعة 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 6.

* أتلتيكو مدريد ضد برشلونة – الساعة 10 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* نابولي ضد لاتسيو – الساعة 1:30 ظهرًا.

* جنوى ضد ميلان – الساعة 4 مساءً.

* مونزا ضد أتالانتا – الساعة 4 مساءً.

* إنتر ضد كومو – الساعة 7 مساءً.

* فيورنتينا ضد يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

* رين ضد ليل – الساعة 4 مساءً – بي إن سبورتس 6.

* أنجييه ضد نيس – الساعة 6:15 مساءً – بي إن سبورتس 4.

* بريست ضد ليون – الساعة 6:15 مساءً – بي إن سبورتس 2.

* لو هافر ضد لوريان – الساعة 6:15 مساءً.

* لو مان ضد موناكو – الساعة 6:15 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* لانس ضد مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورتس 2.

موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي

* صن داونز ضد اتحاد العاصمة – الساعة 3 مساءً – بي إن سبورتس 2.

موعد مباراة الدوري التركي

* ألانيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة 5:30 مساءً – بي إن سبورتس 5.

مواعيد مباريات كأس مصر

* السويس بتروجت ضد دلفي – الساعة 2:30 ظهرًا.

* مودرن سبورت ضد القناة – الساعة 5 مساءً.

* الجيش ضد بترول أسيوط – الساعة 8 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام كبير من جماهير كرة القدم، في ظل تنوع المنافسات بين الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات الإفريقية والمحلية، مع ترقب خاص للمواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ونهائي السوبر الإفريقي بين صن داونز واتحاد العاصمة