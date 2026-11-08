الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وتتوقع أمطاراً خفيفة اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية: من (4 : 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة

ونوهت هيئة الأرصاد عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خاصة على مناطق من محافظات (شمال الوجه البحري - شمال سيناء) على فترات متقطعة.

أشارت إلى فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد 8 نوفمبرالقاهرة

العظمى 24

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 23

الصغرى 17

الإسماعيلية

العظمى 25

الصغرى 15

مطروح

العظمى 22

الصغرى 16

شرم الشيخ

العظمى 26

الصغرى 20

أسوان

العظمى 28

الصغرى 17