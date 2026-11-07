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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على الأندية المتأهلة ومواعيد مباريات دور الـ32 المتبقية بكأس مصر

كأس مصر
كأس مصر
منتصر الرفاعي

تتواصل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 وسط صراع قوي بين الأندية لحجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16 بعدما أسفرت مباريات أمس الجمعة عن صعود الزمالك والشرقية إنبي ليضرب الفريقان موعدا مرتقبا في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وشهدت مواجهات الجمعة إثارة كبيرة بعدما حسم الزمالك تأهله بالفوز على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت ندية حتى الدقائق الأخيرة، بينما نجح الشرقية إنبي في تخطي عقبة بروكسي بالنتيجة نفسها ليحجز الفريقان مقعديهما في ثمن النهائي.

وبهذه النتائج، بات الزمالك على موعد مع الشرقية إنبي في دور الـ16 حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يطمح منافسه في مواصلة مغامرته وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة.

6 أندية تحجز مقاعدها في دور الـ16 بكأس مصر

وانضمت فرق الزمالك والشرقية إنبي إلى أربعة أندية سبق لها التأهل إلى دور الـ16 وهي الاتحاد السكندري والجونة والبنك الأهلي وسموحة بعدما نجحت في تجاوز منافسيها خلال منافسات دور الـ32.

وجاءت نتائج الأندية المتأهلة كالتالي:

الاتحاد السكندري: الفوز على غزل المحلة 2-1.

الجونة: الفوز على اتحاد الشرطة 4-1.

البنك الأهلي: الفوز على بورفؤاد 4-1.

سموحة: الفوز على المنيا 2-0.

الشرقية إنبي: الفوز على بروكسي 3-2.

الزمالك: الفوز على مصر للتأمين 3-2.

مواجهتان تتحددان في دور الـ16 لكأس مصر

وأسفرت النتائج التي شهدتها البطولة حتى الآن عن تحديد مواجهتين في دور الـ16 حيث يلتقي الزمالك مع الشرقية إنبي، بينما يصطدم الجونة بالاتحاد السكندري في مواجهتين يسعى كل فريق فيهما لمواصلة مشواره نحو الأدوار النهائية.

مواعيد مباريات دور الـ32 المتبقية في كأس مصر

وتستمر منافسات دور الـ32 على مدار الأيام المقبلة، حيث تشهد مباريات اليوم السبت إقامة أربع مواجهات أبرزها لقاء الأهلي والسكة الحديد، وبيراميدز أمام الداخلية.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية كالتالي:

السبت 7 نوفمبر:

المصري × مصر للمقاصة – 5 مساء.

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة – 5 مساء.

بيراميدز × الداخلية – 8 مساء.

الأهلي × السكة الحديد – 8 مساء.

الأحد 8 نوفمبر:

دلفي × السويس بتروجت – 2:30 عصرا.

القناة × مودرن سبورت – 5 مساء.

بترول أسيوط × طلائع الجيش – 8 مساء.

الاثنين 9 نوفمبر:

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة – 2:30 عصرا.

سمنود × زد – 5 مساء.

الثلاثاء 10 نوفمبر:

المصرية للاتصالات × المقاولون العرب – 5 مساء.

وتترقب جماهير الكرة المصرية بقية مواجهات هذا الدور في ظل سعي الأندية الكبرى لمواصلة المنافسة على اللقب وطموح فرق الدرجات الأدنى في استغلال طبيعة مباريات الكأس وصناعة مفاجآت جديدة خاصة مع اقتراب اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

بطولة كأس مصر الزمالك دور الـ16 بكأس مصر مواعيد مباريات دور الـ32 الأهلي × السكة الحديد

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