موعد مباراة طرابزون والانيا سبور في الدوري التركي

يستعد فريق طرابزون التركي لمواجهة الانيا سبور في اطار منافسات الجوله ال 11 من بطولة الدوري التركي.

وتنطلق مباراة طرابزون والانيا غدا الأحد 8 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة

وتقام على ملعب طرابزون سبور ويدير المباراة الحكم أوزهان تشكار.

ويخوض طرابزون المباراة وهو في المركز الثالث، وألانيا سبور في المركز الـ12.

وكان فريق فرايبورج الألماني قد حقق الفوز أمام طرابزون سبور التركي بهدف نظيف، على ملعب "بابارا بارك" في مدينة طرابزون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل لوكاس كوبلر هدف فرايبورج الوحيد في المباراة في الدقيقه 14.