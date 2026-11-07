عبوات مجهولة المصدر .. سحب تشغيلة دواء شهير لعلاج فقر الدم والأورام

في إطار دورها الرقابي ، لمنع تداول الأدوية المهربة ومجهولة المصدرت ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 100 لعام 2026 من تشغيلة لـ دواء شهير لعلاج فقر الدم .

وقالت هيئة الدواء في منشورها ، أن التشغيلة التي وجهت بتحريزها من الأسواق تحمل رقم “ 0426377 ” لدواء يحمل إسم “ EPOETIN 4000 IU vial ” وذلك بناء علي الشركة صاحبة المنتج بعد رصد عبوات مجهولة المصدر .

سبب التحذير

أشارت هيئة الدواء إلي أنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح بعاليه وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من شركة بأنSedico for pharmaceutical industries العبوات بعدد من الإختلافات ، ولم يتم انتاجها او تصنيعها بمعرفتهم .

وبدورها وجهت هيئة الدواء المصرية ، ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفاتمن المستحضر طبقا لما هو وارد مشيرة إلي أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع

إلي هيئة الدواء المصرية سواء الإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

الجدير بالذكر أن المستحضر يستخدم في علاج : -

• فقر الدم الناتج عن الفشل الكلوي المزمن: سواء للمرضى الخاضعين لغسيل الكلى أو غير الخاضعين لها.

• فقر الدم المصاحب للعلاج الكيميائي: لدى مرضى الأورام الخبيثة.

• فقر الدم الناتج عن أدوية فيروس نقص المناعة البشرية: مثل دواء الزيدوفودين (Zidovudine).

• الحد من نقل الدم: للمرضى المقرين للعمليات الجراحية الكبرى