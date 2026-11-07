مفاجأة في تشكيل جهاز المنتخب الأولمبي.. حمادة صدقي يرفض أحمد فتحي

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة حمادة صدقي، في ظل وجود خلاف بشأن اختيار المدرب العام، قبل الإعلان الرسمي عن التشكيل النهائي للجهاز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حمادة صدقي سيتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي، على أن يتم الإعلان رسميًا عن تعيينه غدًا، مشيرًا إلى نشوب خلاف حول اختيار أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق، لتولي منصب المدرب العام.

وأوضح أن حمادة صدقي أبدى تحفظه على اختيار أحمد فتحي، ورفض وجوده في المنصب بشكل رسمي، وهو ما دفع المسؤولين إلى طرح أسماء أخرى لشغل هذا الموقع.

وأضاف أن تحفظات حمادة صدقي فتحت الباب أمام دخول عادل مصطفى ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب المدرب العام، ليصبح من أبرز الأسماء المطروحة للانضمام إلى الجهاز الجديد.

وفي السياق ذاته، يتولى عصام الحضري مهمة تدريب حراس المرمى، بينما يشغل أحمد حسن منصب مدير المنتخب الأولمبي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الأولمبي، استعدادًا للمرحلة المقبلة.