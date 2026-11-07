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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لمد شبكة الطرق بجنوب سيناء وتأمين الوديان من مخاطر السيول

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب حسين موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، أن استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق يمثل ضرورة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة بالمحافظة، مشيداً بما شهدته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة غير مسبوقة في إنشاء الطرق والمحاور القومية التي ساهمت في ربط سيناء بالوادي والدلتا، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية والأمن القومي.


وقال " موسى " فى تصريحات له : إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في شبكة الطرق القومية تستوجب استكمالها بالاهتمام بالطرق الداخلية والفرعية داخل مدن وقرى جنوب سيناء، خاصة الطرق المؤدية إلى الوديان والتجمعات البدوية والمناطق النائية، حتى تصل ثمار التنمية إلى جميع المواطنين دون استثناء مشيراً إلى أن هناك مطالب برلمانية عاجلة تستهدف وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، وفي مقدمتها رفع كفاءة الطرق التي تربط المدن والقرى والتجمعات السكنية، وتوفير اعتمادات مالية للصيانة الدورية، وإعادة تأهيل الطرق التي تعرضت للتلف نتيجة السيول، مع تنفيذ حلول هندسية مستدامة تمنع تكرار انهيار الطرق أو انقطاع الحركة.

وأكد ضرورة التعامل مع ملف السيول باعتباره أولوية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والاستثمارات القائمة، من خلال تأمين مجاري السيول وإنشاء شبكات تصريف حديثة، وإقامة السدود والبحيرات الصناعية والحواجز اللازمة للاستفادة من مياه الأمطار وتقليل مخاطرها.

وطالب النائب حسبن موسى بدراسة إنشاء محاور وطرق جديدة تربط الوديان والتجمعات البدوية بالمراكز والمدن الرئيسية، بما يسهل انتقال المواطنين، ويحسن وصول الخدمات الصحية والتعليمية، ويدعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية النائية لفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي مشدداً على أهمية التنسيق بين وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر السيول.

تنمية جنوب سيناء


وأكد " موسى " على أن تنمية جنوب سيناء لا تكتمل بالطرق القومية وحدها، وإنما بامتداد شبكة الطرق الآمنة إلى كل قرية ووادٍ وتجمع بدوي، مشيراً إلى أن حق أبناء سيناء في بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة يجب أن يكون في مقدمة أولويات خطط التنمية الوطنية.

حسين موسى جنوب سيناء مجلس النواب البنية التحتية شيناء السيول

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