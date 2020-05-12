لحماية الأطفال على الإنترنت.. مايكروسوفت تطلق تطبيق Family Safety للآباء

قالت شركة مايكروسوفت في بيان لها إنها أطلقت تطبيقا يسمى Family Safety أو السلامة الأسرية، وذلك لمساعدة الآباء في إيجاد توازن في ظل الحياة الرقمية، ولإعطاء الأطفال فرصة للاستقلال باستخدام التطبيقات والمواقع والمنصات الإلكترونية.





وبحسب موقع CNET فإن تطبيق Family Safety سيعمل على أجهزة iOS من آيفون وآيباد وغيرها، كما سيعمل على هواتف أندرويد، وسيساعد تطبيق Family Safety في بدء المحادثات حول أمان الإنترنت ومدة الوقت الذى يجب أن يقضيه الأطفال على الإنترنت.





كما سيساعد تطبيق Family Safety في معرفة الآباء للمواقع التى تم الدخول عليها من قبل أبنائهم وكذلك إعطاءهم القدرة على التحكم في المحتوى الذى يتم مشاهدته.





وذكرت مايكروسوفت أنها ستتيح التطبيق لوقت محدود، ويمكن للآباء الدخول والتسجيل فيه، وإملاء البيانات اللازمة، وكذلك إعداد الخطوات الازمة لاستخدامه والحصول على أقصى استفادة.





وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن تطبيق Family Safety في شهر مارس الماضى كجزء من تجربتين مختلفتين حيث يتم التخطيط لتفعيلهما في الأشهر المقبلة.



