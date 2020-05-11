أفضل 3 تطبيقات للحفاظ على لياقتك البدنية أثناء العزل المنزلي

بعد حوالى أكثر من شهرين داخل العزل المنزلى، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، والعمل من المنزل، بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يجتاح العالم، لم تعد هناك أى فرصة للخروج من المنزل والذهاب إلى الصالات الرياضية للحفاظ على الوزن.









وتسبب كثرة الجلوس في المنزل وعدم ممارسة الرياضة، الكثير من المشكلات الصحية والجسدية، مثل الشعور بآلام في المفاصل أو الزدياد الملحوظ في الوزن، وبحسب موقع ValueWalk أفضل تطبيقات للمساعدة في الاهتمام بالغذاء الصحى وفقدان الوزن وكذلك ممارسة الرياضة في المنزل بدون عناء، حيث كل ما يجب عليك هو اتباع تعليمات التطبيقات:





1- تطبيق Sworkit:

ويعد تطبيق Sworkit أحد تطبيقات اللياقة البدنية الفعالة، ويمكنك تجربته في منزلك عبر تحديد أهداف اللياقة الأساسية، ويقوم باستخدام التطبيق العديد من الشباب، وحتى الأطفال يمكنهم استخدام هذا التطبيق لممارسة التمارين الأساسية.





وبما أنك لا تستطيع الذهاب إلى النادي أو صالات الجيم خلال هذه الفترة، يسمح لك Sworkit بالتمارين يوميًا، حيث عليك تثبيت التطبيق وضبط نوع التمرين الذي تفضله ومقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه، وسيقدم لك برنامج Sworkit مجموعة مخصصة من التمارين بالاستناد إلى احتياجاتك.









2- تطبيق Nike Training Club:

ويقدم تطبيق Nike Training Club أكثر من 200 تمرين ، يتدرج من التمارين البدنية القوية إلى اليوجا إلى تمارين القلب، وتطبيق Nike Training Club من تصميم شركة نايكى، وهو تطبيق مجانى.





وتشبه التمارين التي يتم تنفيذها على تطبيق Nike Training Club ما يمكن للمتدربين القيام به في صالات الألعاب الرياضية ، لذا لن تشعر أنك بعيدا عن روتينيك المعتاد.





3- تطبيق Noom:

ويعمل تطبيق Noom على تشجيع عادات صحية جديدة، بدلًا من مجرد إجبارك على فقدان الوزن بسرعة من خلال التغييرات المؤقتة، ويركز Noom على تغيير أنماط الحياة التي تجعلك تحافظ على حياة صحية لفترة طويلة قادمة.





ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على فقدان الوزن بفعالية ولكن بمسؤولية حتى يصبحون أكثر صحة ولياقة.



