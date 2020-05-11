AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق بديل لتعليم العزف على الجيتار.. تعرف عليه

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:01 ص
تطبيق بديل لتعليم
تطبيق بديل لتعليم العزف على الجيتار .. تعرف عليه
Advertisements
ندى على
تعلم الموسيقى من أفضل وأرقى الهوايات، وهى فرصة عظيمة إذا حظى بها البعض، ويعد الذهاب إلى المعاهد والمدارس الموسيقية  لتعلم العزف في الوقت الحالى أمرا مستحيلا بسبب فيروس كورونا. 

وبحسب موقع Music Radar فإن تطبيق Guitar Pro من أفضل التطبيقات لتعلم العزف على الجيتار في المنزل دون اللجوء إلى الذهاب للمعاهد المتخصصة عامة وخصوصا في الوقت الحالى بسبب العزل المنزلى، والتباعد الاجتماعى، بسبب تفشى فيروس كورونا. 


ويساعد تطبيق Guitar Pro المستخدمين من متعلمى العزف على الجيتار بعرض وتشغيل الشيت الموسيقى والذى تم إنشاؤه ليعمل على أنظمة سوير وير ويندوز و ماك. 

ويشمل تطبيق Guitar Pro كل القواعد اللازمة لتعلم الموسيقى وكيفية العزف بطريقة صحيحة، كما  يساعد في إرسال الملفات الموجودة بالتطبيق إلى البريد الإلكتروني مباشرةً من التطبيق. 

ويتيح التطبيق تحميل الملفات عبر WiFi ومستعرض الويب وiTunes والبريد الإلكتروني، ومشغل متعدد المسارات مع لوحة صوت تعمل على تنظيم مستوى الصوت و كتم الصوت الفردى. 

ويتوافر التطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play store  لهواتف أندرويد وكذلك متجر تطبيقات آبل  Apple app store لهواتف آيفون، ويتواجد التطبيق في الفترة الحالية بشكل مجانى. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تطبيق يساعدك على النوم.. أفضل 5 تطبيقات لهواتف آيفون

بينها بلدان عربية.. آبل تطلق متجرها App Store في هذه الدول

أبرزها لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.. أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون

أبرزها لتعديل الفيديوهات.. أفضل 5 تطبيقات لهواتف آيفون iPhone

تطبيق "Dolby On" متوفر الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعرف هتكون غني أم لا.. تطبيق لـ iphone يقرأ الكف

ترشيحاتنا

توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

كريزي تاكسي.. سائق فاقد وعيه يطلب من ركابه عمل تحليل المخدرات بدلًا منه

مصطفى عبده لاعب الأهلي: زوجتي سبب اختفائي.. وأفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

"الغداء المبارك" في رمضان .. حرص عليه رسول الله.. وأوصى بتناوله في هذا الوقت لتحصيل البركة

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

مستشار الرئيس: الحظر الشامل في خاطر الحكومة يوميا ويتم دراسة الموقف بشكل مستمر.. فيديو

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021