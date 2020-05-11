تطبيق بديل لتعليم العزف على الجيتار .. تعرف عليه

تعلم الموسيقى من أفضل وأرقى الهوايات، وهى فرصة عظيمة إذا حظى بها البعض، ويعد الذهاب إلى المعاهد والمدارس الموسيقية لتعلم العزف في الوقت الحالى أمرا مستحيلا بسبب فيروس كورونا.





وبحسب موقع Music Radar فإن تطبيق Guitar Pro من أفضل التطبيقات لتعلم العزف على الجيتار في المنزل دون اللجوء إلى الذهاب للمعاهد المتخصصة عامة وخصوصا في الوقت الحالى بسبب العزل المنزلى، والتباعد الاجتماعى، بسبب تفشى فيروس كورونا.









ويساعد تطبيق Guitar Pro المستخدمين من متعلمى العزف على الجيتار بعرض وتشغيل الشيت الموسيقى والذى تم إنشاؤه ليعمل على أنظمة سوير وير ويندوز و ماك.





ويشمل تطبيق Guitar Pro كل القواعد اللازمة لتعلم الموسيقى وكيفية العزف بطريقة صحيحة، كما يساعد في إرسال الملفات الموجودة بالتطبيق إلى البريد الإلكتروني مباشرةً من التطبيق.





ويتيح التطبيق تحميل الملفات عبر WiFi ومستعرض الويب وiTunes والبريد الإلكتروني، ومشغل متعدد المسارات مع لوحة صوت تعمل على تنظيم مستوى الصوت و كتم الصوت الفردى.





ويتوافر التطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play store لهواتف أندرويد وكذلك متجر تطبيقات آبل Apple app store لهواتف آيفون، ويتواجد التطبيق في الفترة الحالية بشكل مجانى.



