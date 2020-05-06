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تكنولوجيا

أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو لـ أندوريد.. تعرف عليها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
يفضل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تطبيقات تحرير الفيديو، و التى تهم الكثير من الأشخاص خصوصًا الذين لا يريدون قضاء وقت طويل أثناء تعديل الفيديوهات.


ويمكنك استخدام هذه التطبيقات لتجميع الصور وترتيب مقاطع الفيديو وإظهارها بشكلٍ أفضل، ثم عرضها على فيسبوك أو إنستجرام، ولذلك نقدم أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو لأجهزة الأندرويد فى القائمة التالية.


1- Cute CUT  
يعد من أفضل تطبيقات تحرير و تعديل الفيديوهات على الهواتف الذكية، ويضم المئات من التأثيرات المختلفة سهلة الاستخدام و الكثير من الملصقات و الرسوم المتحركة.


وتم تصميم  تطبيق Cute CUT بشكل جيد للغاية لتحرير الفيديو يشبه برنامج Final Cut Pro و يتوافر عبر متجر التطبيقات جوجل بلاى ، بسعر 5.99 دولار، ولكن أحد أهم سلبيات التطبيق هو عدم توفير تحديثات منذ عام 2018، ولم تتم إضافة أي مميزات جديدة منذ شرائه لأول مرة في  2017.



2- InShot 
من أكثر وسائل تحرير الفيديو استخدامًا فهو يقدم تجربة سلسة وفريدة، ويمكن من خلاله تنفيذ جميع الوظائف الأساسية مثل القص و دمج  الموسيقى بمجرد إضافة الصور، و على الرغم من أن سعر التطبيق  29.99 دولار، يتوافر أيضًا منه اشتراك شهري بـ 2.99 دولار.



3- Adobe Premiere Rush 
هو محرر فيديو رائع لأجهزة أندرويد يستطيع تنفيذ جميع الوظائف الأساسية بشكل سهل، إلى جانب تقديم ميزات مثل المعاينات الفورية وعناصر التحكم في مستوى الصوت بدقة وتعديل الألوان لمقاطع الفيديو.


بالإضافة إلى الربط بين الهواتف الذكية و أجهزة الكمبيوتر من خلال خدمات أدوبى، ولذلك تطلب شركة Adobe اشتراكًا شهريًا بقيمة 9.99  دولار.



4- Samsung Galaxy Video Editor

يتيح التطبيق لأجهزة سامسونج  القدرة على إنشاء المحتوى تلقائيًا من الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الهاتف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والتأثيرات ومقاطع الموسيقى التي يمكن تشغيلها.


ويتوفر التطبيق فى معظم إصدارات هواتف سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy، مثل Galaxy S10 و Note 10 .
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