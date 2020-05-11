تنقلك من الواقع إلى الخيال.. 3 تطبيقات تساعدك على الشهرة في «تيك توك»

شهد موقع الفيديوهات القصيرة، TikTok تيك توك خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تفشى فيروس كورونا، زيادة كبيرة جدا في استخدامه خاصة بين المراهقين والشباب، حيث أصبح الموقع هو أكثر مواقع التواصل الاجتماعى التى يتم تحميلها والدخول عليها في الربع الأول من العام الحالى 2020.





ويجذب الموقع العديد من الفئة العمرية صغيرة السن من المراهقين والشباب وغيرهم، بسبب قصر فيديوهاته والمحتوى الخفيف مثل الفكاهة والأغانى وغيرها من المحتويات التى تقوم بجذب هذه الفئة، ويواجه العديد من المستخدمين عدة مشكلات عند الدخول علي الموقع منها عدم امتلاكهم لكاميرات جيدة وبرامج للتصوير بصورة أفضل، والقرة على التعديل لجذب المستخدمين للقدرة على المنافسة وعمل محتوى يشاهده العديد من المستخدمين.









وذكرت مجلة seventeen أفضل 3 تطبيقات للتعديل على الفيديوهات بصورة طريفة وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من المشاهدة على تيك توك:





1- تطبيق Jadu:

ويقدم تطبيق Jadu العديد من الخدع والحيل التى تجعل المستخدمين يقومون بالتصوير مع النجم المفضل لهم ووضع صور مع المشاهير وبخلفيات عديدة تغير من الخلفية الأصلية للتصوير.





2- تطبيق Glitchy:

ويمنح تطبيق Glitchy المستخدمين وضعية في زمن السبعينات أوالثمانينات ويقوم الفيديو بتغيير الصورة الأصلية وتغيير شكل الملابس والشعر إلى الحقبة الزمنية التى تريدها، لإضفاء المرح على تيك توك.





3- تطبيق Voloco :

ويقوم تطبيق Voloco بعمل تغييرات على أصوات المستخدمين بطريقة فكاهية وجذابة مما يجعل الفيديوهات من هذا النوع واسعة الانتشار لمحتواها الكوميدى.



