نادى بتطبيق مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا.. يوتيوب يحذف فيديو لعالم أوبئة أمريكي

حذف موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل فيديو انتشر بكثرة لعالم أوبئة في جامعة روكفلر الأمريكية ينتقد الحكومة بفرض قيود صارمة على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا





وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإن يوتيوب قام بإزالة فيديو لـ نوت ويتكوسكي، Knut Wittkowski ، عالم الأوبئة والرئيس السابق لعلم الأوبئة وتصميم البحوث في جامعة روكفلر الأمريكية، بعد انتشاره بشكل كبير على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، بسبب تشجيعه ومطالبته الحكومة الأمريكية بتطبيق فكرة مناعة القطيع وتطويرها لأنها هى الطريقة الصحيحة لمواجهة الفيروس، على حد قوله.





وقال ويتكوسكي في الفيديو الذى تم حذفه على يوتيوب إنه في حالة الأمراض الوبائية مثل الأمراض التنفسية إن الشيء الوحيد الذى يجب أن يطبق هو مناعة القطيع، ويجب أن يتعرض أكثر من 80% من الأشخاص للفيروس لكى يكونوا مناعة.





وجمع الفيديو أكثر من 1.3 مليون مشاهدة قبل أن يقوم موقع يوتيوب بإزالته، وصرحت سوزان وجسيكي المدير التنفيذى لموقع يوتيوب لشبكة CNN إن خطوة الإزالة هي الخطوة الأخيرة من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتضييق الخناق على كل الأفكار والشائعات والأخبار المضللة، التى تتعارض مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الحكومية.





وفي وقت سابق، أعلن موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G.