AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

نادى بتطبيق مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا.. يوتيوب يحذف فيديو لعالم أوبئة أمريكي

الأحد 17/مايو/2020 - 02:50 ص
يوتيوب يحذف فيديو
يوتيوب يحذف فيديو لعالم أوبئة أمريكي
Advertisements
ندى على
حذف موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل فيديو انتشر بكثرة لعالم أوبئة في جامعة روكفلر الأمريكية ينتقد الحكومة بفرض قيود صارمة على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا

وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإن يوتيوب قام بإزالة فيديو لـ نوت ويتكوسكي، Knut Wittkowski ، عالم الأوبئة والرئيس السابق لعلم الأوبئة وتصميم البحوث في جامعة روكفلر الأمريكية، بعد انتشاره بشكل كبير على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، بسبب تشجيعه ومطالبته الحكومة الأمريكية بتطبيق فكرة مناعة القطيع وتطويرها لأنها هى الطريقة الصحيحة لمواجهة الفيروس، على حد قوله. 
 

وقال ويتكوسكي في الفيديو الذى تم حذفه على يوتيوب إنه في حالة الأمراض الوبائية مثل الأمراض التنفسية إن الشيء الوحيد الذى يجب أن يطبق هو مناعة القطيع، ويجب أن يتعرض أكثر من 80%  من الأشخاص للفيروس لكى يكونوا مناعة. 

وجمع الفيديو أكثر من 1.3 مليون مشاهدة قبل أن يقوم موقع يوتيوب بإزالته، وصرحت سوزان وجسيكي المدير التنفيذى لموقع يوتيوب لشبكة CNN إن خطوة الإزالة هي الخطوة الأخيرة من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتضييق الخناق على كل الأفكار والشائعات والأخبار المضللة، التى تتعارض مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الحكومية. 

وفي وقت سابق، أعلن موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل الشيشة لفيروس كورونا..فيديو

يوتيوب يزيل جميع اتهامات شبكات 5G بالتسبب في فيروس كورونا

تدعو الناس للقتال وحرق أبراج 5G.. مجموعات على فيسبوك تروج لنظريات مؤامرة تفشى كورونا

ترامب: كنا سنفقد ملايين الأمريكان لو طبقت نظرية مناعة القطيع

شاهد يوتيوب مع أصدقائك عبر Airtime .. كلمهم صوت وصورة

كورونا سيستمر عامين ويصيب ثلثي البشر.. دراسة مخيفة تتنبأ بمصير الوباء القاتل

ترشيحاتنا

بشرة خير.. تعرف على سبب انخفاض إصابات كورونا في أوروبا.. فيديو

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

زوجة الطبيب فاقد بصره بمستشفى العزل: محمود استنى ابنه 11 سنة ..فيديو

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

عجوز تهرب من مستشفى حميات المنوفية بعد ثبوت إصابتها بكورونا

شائعات إخوانية مغرضة.. الداخلية: لا يوجد إصابات بكورونا بين محتجزي قسم أول مدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم