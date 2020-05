روج له ترامب.. جهاز الكشف السريع لفيروس كورونا خلال 15 دقيقة يعطى نتائج مضللة.. وFDA تحذر منه

وفقا ل HuffPost فإنه في أول شهر مايو الجارى حذرت الدراسة المستشفيات والمختبرات الأكاديمية من استخدام الجهاز بسبب مشكلات تتعلق بطريقة استخدامه مما يجعله يعطى نتائج خاطئة.

وقال تيم ستينزل، مدير مكتب هيئة الغذاء والدواء في مجال التشخيص المختبري إن الهيئة ما زالت تقيم المعلومات حول النتائج غير الدقيقة وتتواصل مباشرة مع شركة Abbott.

وأصدرت شركة Abbott المصنعة للجهاز بيانا تقول فيه إنها تتابع عمليات تقييم الجهاز، ولكنها تعتقد أن الجهاز قد نجح في اختبار الكشف عن العينات بنسبة تتراوح بين من 90% إلى 94 % بطريقة صحيحة .

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منذ عدة أسابيع، قال في مؤتمر صحفى أن الاختبارات التى يقوم بها الجهاز عملية معقدة للغاية، وأن الجهاز سريع جدا وجيد جدا.

وشحنت الإدارة الامريكية أكثر من 235 ألف نسخة من الجهاز إلى مختبرات الصحة العامة، وقالت شركة Abbott إنها وزعت 1.8 مليون جهاز على منشآت الرعاية الصحية في جميع الولايات الأمريكية بشكل منفصل.

