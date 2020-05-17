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تكنولوجيا

روج له ترامب.. جهاز الكشف السريع لفيروس كورونا خلال 15 دقيقة يعطى نتائج مضللة.. وFDA تحذر منه

الأحد 17/مايو/2020 - 01:19 ص
جهاز الكشف السريع
جهاز الكشف السريع لفيروس كورونا خلال 15 دقيقة يعطى نتائج مضل
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ندى على
حذرت هيئة  إدارة الغذاء والدواء الأمركية FDA أن الجهاز الأمريكى الذى أنتجته مختبرات شركة Abbott أبوت، الذى يحدد الإصابة بفيروس كورونا خلال عدة دقائق فقط، والذى تم طرحه للاستخدام أواخر شهر مارس الماضى، يعطى نتائج سلبية وغير دقيقة. 

وبحسب موقع Slash Gear التقنى فإن FDA حذرت من أن الجهاز يعطى نتائج غير دقيقة للكشف عن فيروس كورونا وأنه قد يكون بطريقة خاطئة حدد إصابة بعض الأشخاص بالمرض، وهو ليسوا مصابين بالأساس، والعكس. 

وتم العمل بجهاز الكشف عن فيروس كورونا بدءا  من شهر فبراير الماضى، ليتم اعتماده رسميا من قبل FDA  في 27  مارس الماضى لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ومراكز الصحة في حالات الطوارئ فقط، حيث يقوم الجهاز بتحديد إصابة الأشخاص بالفيروس في 5 دقائق و تحديد عدم الإصابة به في 13 دقيقة فقط، متفوقا على أجهزة أخرى كانت تستغرق وقتا أطول. 

وفقا ل HuffPost فإنه في أول شهر مايو الجارى حذرت الدراسة المستشفيات والمختبرات الأكاديمية من استخدام الجهاز بسبب مشكلات تتعلق بطريقة استخدامه مما يجعله يعطى نتائج خاطئة. 

وقال تيم ستينزل، مدير مكتب هيئة الغذاء والدواء في مجال التشخيص المختبري إن الهيئة ما زالت تقيم المعلومات حول النتائج غير الدقيقة وتتواصل مباشرة مع شركة Abbott. 

وأصدرت شركة Abbott المصنعة للجهاز بيانا تقول فيه إنها تتابع عمليات تقييم الجهاز، ولكنها تعتقد أن الجهاز قد نجح في اختبار الكشف عن العينات بنسبة  تتراوح بين من 90% إلى 94 % بطريقة صحيحة . 


وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منذ عدة أسابيع، قال في مؤتمر صحفى أن الاختبارات التى يقوم بها الجهاز عملية معقدة للغاية، وأن الجهاز سريع جدا وجيد جدا. 

وشحنت الإدارة الامريكية أكثر من 235 ألف نسخة من الجهاز إلى مختبرات الصحة العامة، وقالت شركة  Abbott إنها وزعت 1.8 مليون جهاز على منشآت الرعاية الصحية في جميع الولايات الأمريكية بشكل منفصل.
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