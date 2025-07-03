حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

نفت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان على فيسبوك، شائعة وفاته التي جرى تداولها قبل قليل، إذ قالت في منشور: "الدكتور حازم شومان بفضل الله وبفضل دعواتكم أفضل بكثير وهو بخير حال وخرج من المستشفى ولا صحة لأي أخبار منتشرة ودعواتكم بتمام العافية".

ودعا عدد كبير من المتابعين للداعية بالشفاء العاجل: قائلين: نسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما"، اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق". بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك".

دعاء زيارة المريض: "لا بأس طهور إن شاء الله".

وقال آخر ربنا يتم عليه الصحه والعافيه في احسن حال، بينما كتب اخر تعليق : ربنا يتم شفاه علي الف خير يارب وربنا يلبثه ثوب الصحه والعافيه.