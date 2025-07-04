معسكر مغلق لحرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد

يدخل فريق حرس الحدود، بقيادة مديره الفني الجديد عبد الحميد بسيوني، معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة بداية من يوم 12 من الشهر الجاري، ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

10 أيام من التجهيز البدني والفني



ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام، يسعى خلالها الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى تقييم الأداء الفردي والجماعي، والوقوف على مستوى العناصر المتاحة قبل انطلاق المباريات الرسمية.

يركز المعسكر أيضًا على اختبار العناصر الجديدة واختيار الأنسب منهم للانضمام إلى التشكيلة الأساسية للفريق.

عودة للتدريبات بقيادة فنية جديدة



كان لاعبو فريق حرس الحدود قد عادوا مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لأحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه مع نهاية الموسم الماضي.

إنهاء الموسم الماضي في المركز التاسع



واختتم فريق حرس الحدود الموسم المنقضي باحتلال المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الأولى “المنافسة على اللقب” ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، برصيد 24 نقطة.



تطلعات للموسم المقبل

يأمل الجهاز الفني بقيادة بسيوني في تقديم موسم مميز يعيد الفريق إلى المنافسة القوية، خاصة بعد الأداء المتباين في الموسم السابق، وذلك من خلال الإعداد الجيد وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين



