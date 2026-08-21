مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

تحدث الكابتن محمد عبد الكريم، المدير الفني لمنتخب مصر لناشئات كرة اليد، عن تفاصيل وكواليس الإنجاز التاريخي للمنتخب والوصول إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم للناشئات.



وأوضح "عبد الكريم" خلال حلوله ضيفًا برفقة أبطال المنتخب، على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON، تفاصيل الإعداد للبطولة بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري والطبي ومحلل الأداء الكابتن مصطفى عبود، حيث تضمنت التحضيرات تنزيل ومشاهدة جميع مباريات المنتخبات الأوروبية في المرحلة السنية وتحليلها، إلى جانب خوض تدريبات مكثفة على مدار 7 أشهر بمعدل 10 تدريبات أسبوعيًا، بين فترات صباحية ومسائية.



كما شملت فترة الإعداد تنظيم محاضرات بالفيديو، ومحاضرات للتأهيل النفسي، بالإضافة إلى محاضرات عن التغذية والجوانب التكتيكية، مضيفًا: "حاجة واحدة كنا بنقولها إحنا رايحين نجيب كأس العالم، وإحساس أننا هنعمل حاجة كان جاي من البنات لأنهم لاعيبة كويسة، ولما شوفتهم بيلعبوا حسيت إني هاخد كأس العالم".



وأكد أن الفريق سافر إلى البطولة بطموح ودوافع عالية جدًا للوصول إلى القمة، مشيرًا إلى أن اللاعبات يمتلكن روحًا قوية بطبعهن، باعتبارهن بطلات في أنديتهن.



وأشار إلى أن المنتخب حقق خطوة غير مسبوقة على مستوى الألعاب الجماعية النسائية بالوصول إلى المربع الذهبي، مؤكدًا أن التحضير الجيد للخصوم ودراسة المباريات ساعدا اللاعبات على زيادة ثقتهن بقدراتهن والإيمان بإمكانية الفوز، وهو ما تحقق عمليًا بعد الانتصارات التي حققها المنتخب في المباريات والدورات الودية والرسمية.

