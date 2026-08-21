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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمين الفتوى لـ أحمد الفيشاوي: اجعل القرآن بوصلة لك.. واحذر التيارات المتشددة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سارة عبد الله

وجه الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة للفنان أحمد الفيشاوي بعد حديثه عن التوبة. 

وكتب هشام ربيع في رسالة مفتوحة لأحمد الفيشاوي عبر فيسبوك: “التوبة والعودة إلى الله هي انتصارٌ للرُّوح، وتجسيد حي لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53]. وشجاعتُك في إعلان التوبة تبعث الأمل في نفوس الآلاف، وتثبت أنَّ باب الله لا يُغلق في وجه تائبٍ أبدًا”.

وتابع: "وقد عَافَاكَ الله مِن غواية شيطان المعصية، فلا تسمح لشيطان "الغُلُو والتَّشدُّد" أن يجد في قَلْبِك موطئ قدم، فرِحَابُ الإسلام أوسع من أن يختزله فصيل، وأوسع من أن تحتكره جماعة تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة".

واختتم: "ونصحيتي لكَ في هذا السياق: القرآنُ الكريم هو أعظم سلاح ضد التِّيه، فاجعله بوصلة ترشدك إلى سماحة الإسلام ويُسْره، أمَّا بوصلة استقاء المعلومات الدينية لكَ فهي "الأزهر الشريف" بمنهجه الوسطي المعتدل، فتَواصَل مع علمائه واستقِ منهم العلم، ولا تسمح لأي تيار مُتشدِّد -مهما لـمع اسمه- أن يُلوِّث توبتَكَ الصادقة بسموم أفكاره. ثبَّتَك الله على الحق، وشَرَح صدرك بنور كتابه، فـ"الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده".
 

وكان قد كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن معاناته النفسية بعد رحيل والدته الفنانة الكبيرة سمية الالفي. 

وقال أحمد الفيشاوي، في تصريحات تليفزيونية:" بحاول أتعامل مع الحياة، بحاول إني ما انتحرش"، عندي صدمة كبيرة، وأحاول التعامل معها تدريجياً".


وتابع أحمد الفيشاوي:" “بعد وفاة والدتي مبقاش عندي شغف للتمثيل وبحاول أتعايش ومتخلصش من حياتي”

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