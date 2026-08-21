كامل الوزير يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة ويؤكد: التعليم الحديث ركيزة بناء الإنسان

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة تفقدية إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية والطبية المتطورة التي يضمها الفرع، ودوره في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وكان في استقبال وزير النقل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي رحب بالوزير، معربًا باسم أسرة الأكاديمية عن خالص التقدير لهذه الزيارة، ومؤكدًا أن حرص وزير النقل على المتابعة الميدانية يعكس اهتمام الدولة بدعم المؤسسات التعليمية الرائدة، وحرصها على توفير جميع المقومات التي تمكن الأكاديمية من أداء رسالتها باعتبارها إحدى المنظمات العربية المتخصصة وبيت خبرة عربي رائد في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

واستهل الوزير جولته بتفقد كلية الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على أحدث المعامل والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في العملية التعليمية، كما تفقد المستشفى التعليمي وعيادات طب الأسنان، واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها المستشفى، والتي تشمل استقبال أكثر من 200 مريض يوميًا من أهالي مدينة العلمين الجديدة وتقديم العلاج لهم مجانًا في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الأكاديمية. كما تفقد المستشفى الجامعي واطلع على أحدث التجهيزات الطبية التي يضمها، واختتم جولته بزيارة كلية الهندسة والتكنولوجيا، حيث تابع الإمكانات التعليمية والبحثية المتطورة التي توفرها الكلية لطلابها.

وخلال الجولة، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وما يضمه من بنية تحتية متطورة وتجهيزات تعليمية وطبية وتكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمثل نموذجًا رائدًا للمؤسسات التعليمية التي تنجح في الدمج بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية.

وأضاف وزير النقل أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية غير مسبوقة يؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في إنشاء مدن ذكية متكاملة لا تقتصر على التنمية العمرانية فقط، وإنما تضم منظومة متكاملة للتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والصناعة والخدمات، بما يجعلها إحدى أهم المدن الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن وجود مؤسسة تعليمية عريقة بحجم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري داخل مدينة العلمين الجديدة يمثل قيمة مضافة كبيرة، ويعزز مكانة المدينة كمركز إقليمي للتعليم والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتأهيل كوادر تمتلك القدرة على الابتكار والإبداع وقيادة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

كما أكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية طموحة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، باعتبارهما أساس التنمية المستدامة، وبما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومواكبة الثورة الصناعية والتكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار أبرز إمكانات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه يُعد أحدث فروع الأكاديمية، ويقام على مساحة 62 فدانًا، وبدأت الدراسة به عام 2019، ويضم تسع كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة والتكنولوجيا، والإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات، والدراسات العليا في الإدارة.



وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين بالفرع تجاوز 4000 طالب، وقد تخرجت بالفعل ثلاث دفعات من كليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والإدارة والنقل الدولي واللوجستيات، فيما يشهد العام الحالي تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري، بما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده الفرع، ودوره في تخريج كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير النقل أن الدولة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية المتميزة، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة.