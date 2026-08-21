قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
صراع الحراس يشتعل في الأهلي.. من يحمي عرين الأحمر أمام الشرقية إنبي؟
من المعمل إلى المصنع.. كيف تستفيد مصر من البحث العلمي في دعم الصناعة؟
«دولتان.. حلم واحد» .. مصر تشارك في افتتاح سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري
نفسي أساعد أبويا.. فتاة تبحث عن فرصة عمل لوالدها كسائق خاص
كامل الوزير يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة ويؤكد: التعليم الحديث ركيزة بناء الإنسان
أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه
البترول: التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
لبنان: انفجارات تهز أجواء صور أثناء جولة رئيس الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة ويؤكد: التعليم الحديث ركيزة بناء الإنسان

وزير النقل
وزير النقل
حسام الفقي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة تفقدية إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية والطبية المتطورة التي يضمها الفرع، ودوره في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وكان في استقبال وزير النقل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي رحب بالوزير، معربًا باسم أسرة الأكاديمية عن خالص التقدير لهذه الزيارة، ومؤكدًا أن حرص وزير النقل على المتابعة الميدانية يعكس اهتمام الدولة بدعم المؤسسات التعليمية الرائدة، وحرصها على توفير جميع المقومات التي تمكن الأكاديمية من أداء رسالتها باعتبارها إحدى المنظمات العربية المتخصصة وبيت خبرة عربي رائد في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

May be an image of hospital

واستهل الوزير جولته بتفقد كلية الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على أحدث المعامل والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في العملية التعليمية، كما تفقد المستشفى التعليمي وعيادات طب الأسنان، واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها المستشفى، والتي تشمل استقبال أكثر من 200 مريض يوميًا من أهالي مدينة العلمين الجديدة وتقديم العلاج لهم مجانًا في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الأكاديمية. كما تفقد المستشفى الجامعي واطلع على أحدث التجهيزات الطبية التي يضمها، واختتم جولته بزيارة كلية الهندسة والتكنولوجيا، حيث تابع الإمكانات التعليمية والبحثية المتطورة التي توفرها الكلية لطلابها.

May be an image of one or more people and hospital

وخلال الجولة، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وما يضمه من بنية تحتية متطورة وتجهيزات تعليمية وطبية وتكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمثل نموذجًا رائدًا للمؤسسات التعليمية التي تنجح في الدمج بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية.

وأضاف وزير النقل أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية غير مسبوقة يؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في إنشاء مدن ذكية متكاملة لا تقتصر على التنمية العمرانية فقط، وإنما تضم منظومة متكاملة للتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والصناعة والخدمات، بما يجعلها إحدى أهم المدن الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن وجود مؤسسة تعليمية عريقة بحجم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري داخل مدينة العلمين الجديدة يمثل قيمة مضافة كبيرة، ويعزز مكانة المدينة كمركز إقليمي للتعليم والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتأهيل كوادر تمتلك القدرة على الابتكار والإبداع وقيادة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

كما أكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية طموحة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، باعتبارهما أساس التنمية المستدامة، وبما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومواكبة الثورة الصناعية والتكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار أبرز إمكانات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه يُعد أحدث فروع الأكاديمية، ويقام على مساحة 62 فدانًا، وبدأت الدراسة به عام 2019، ويضم تسع كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة والتكنولوجيا، والإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات، والدراسات العليا في الإدارة.


وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين بالفرع تجاوز 4000 طالب، وقد تخرجت بالفعل ثلاث دفعات من كليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والإدارة والنقل الدولي واللوجستيات، فيما يشهد العام الحالي تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري، بما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده الفرع، ودوره في تخريج كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير النقل أن الدولة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية المتميزة، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة. 

كامل الوزير وزير النقل مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

حسام حسن

طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

نفسيا وبدنيا وفنيا.. فرج عامر يكشف سر تطور حمزة عبد الكريم مع برشلونة

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام لتوتنهام الإنجليزي

منتخب مصر

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد