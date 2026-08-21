حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن سرد قصص إباحية بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن سرد قصص إباحية بما يتنافى مع القيم المجتمعية.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن سرد قصص إباحية بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.