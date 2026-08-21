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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. بكري: هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

في المستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الإعلامي أحمد موسى يتواجد الآن في أحد المستشفيات، وسيعود لبرنامجه في أقرب وقت.


بكري: هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين
أكد الإعلامي مصطف بكري، أن الإعلاميين والصحفيين يقفون في خندق واحد دفاعًا عن الوطن والشعب المصري ومصالحه، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تفرض التعامل مع القضايا المختلفة بقدر كبير من الوعي والمهنية.

شعبة الأدوية: لا تحريك للأسعار في 2026 والدولة وفرت الدولار للقطاع بالكامل
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن المريض المصري يحتاج إلى رفع الوعي بشأن التفرقة بين "المادة الفعالة" و"الاسم التجاري" للدواء؛ مشيراً إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد ويؤدي نفس الفاعلية والأداء العلمي بشهادة دولية.

من الانخفاض إلى الارتفاع.. الأرصاد تكشف خريطة درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل
بين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، تشهد البلاد أجواء صيفية أقل حدة خلال الفترة الحالية، مدفوعة بكتل هوائية أقل حرارة قادمة من جنوب غرب أوروبا، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء في العديد من المناطق. 

بكام انهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه.. وتوقعات بارتفاعات مرتقبة في البيض
الفراخ بكام النهاردة؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي نظرا لاهتمامه بشراء الدواجن بشكل دوري كمصدر أساسي ورئيسي للبروتين . 

تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من استمرار تعثر منظومة التأمينات الإلكترونية، معتبرًا أن الأزمة لا تقتصر على تعطيل مصالح المواطنين وصرف مستحقاتهم، وإنما تمتد إلى مستقبل مشروعات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

«اشتروا الضروري فقط».. أفضل طريقة لتوفير مصروفات الدراسة
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لسلسلة من المصروفات التي تتوزع بين الرسوم الدراسية، والزي المدرسي، والأدوات والكتب، فضلًا عن المصروفات اليومية طوال أشهر الدراسة. 

وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، إنّ مصر تضطلع بدور محوري في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى مواجهة أزمات المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية
أكدت الأمم المتحدة، أن 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل . 

وزير الخزانة الأمريكي: نتحكم في هرمز.. ونفرض أقصى العقوبات على إيران
أكد، سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن عزلة إيران الاقتصادية ستكون الأكبر في التاريخ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


 

أحمد موسى مصطفى بكري الأرصاد الدواجن غزة

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