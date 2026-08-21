إنطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 غداً بجميع المحافظات

تنطلق غدا السبت الموافق 22 أغسطس 2026 ، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 في جميع محافظات الجمهورية

وتنعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 في جميع المحافظات وفقا للجدول المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 حتى الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 لطلاب النظام الجديد ، بينما تستمر لطلاب النظام القديم وطلاب مدارس المكفوفين حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026 وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد الامتحانات وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام الجديد

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام القديم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد)

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

السبت 29 أغسطس : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 30 أغسطس : الجيولوجيا + علم النفس والاجتماع + التفاضل والتكامل

الاثنين 31 أغسطس : الاحياء + الفلسفة والمنطق + الاستاتيكا

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية ورقة أولى + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة العربية ورقة ثانية + التربية الوطنية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي ورقة أولى

الثلاثاء 25 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الأربعاء 26 أغسطس : الإحصاء + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الجغرافيا ورقة أولى

السبت 29 أغسطس : الجغرافيا ورقة ثانية

الاحد 30 أغسطس : التاريخ ورقة أولى

الاثنين 31 أغسطس : التاريخ ورقة ثانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك فئات من الطلاب سيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني 2026 ثانوية عامة بالدرجة كاملة وليس بنصفها فقط للحالات الطبيعية ، وهذه الفئات تتمثل في :

الطالب الذي حدث له عذر مرضي “ مقبول من وزارة التربية والتعليم”

منعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها ، وذلك بعد تقديم :

- صورة من رقم الجلوس.

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد ب (رغبة ولي الأمر في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية).

- تقرير طبي من التأمين الصحي مُعتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضخا به الحالة المرضية.

- صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ وموعد دخول الطالب وخروجه .

- إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة .

الطالب الذي حدث له عذر مرضي مفاجئ أثناء أدائه امتحان الدور الأول مما أحال دون استمراره في أداء الامتحان ،وذلك بتقرير أعده الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معاً ، مع تقديم أصل محضر إثبات الحالة.

4 صور طبق الأصل من استمارة (٥ د)،(٦ د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان وميعاد خروجه بسيارة الإسعاف ، وإلتماس من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل امتحان المادة التي أُصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

أصحاب الأعذار القهرية مثل :

- العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية : (تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).



-حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).



- حالة ولادة للطالبة التي تؤدي الامتحان (تقدم أصل شهادة المولود - الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام).



-تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها (يُقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي + صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد + صورة طبق الاصل من القرار الوزاري باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة)



- الحالات المتضررة من الكوارث الطبيعية المفاجئة مثل ( هدم المنزل - السيول…)