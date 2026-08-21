قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم جوي عنيف.. مصرع طبيب في اصطدام طائرة بمروحية الشرطة بأمريكا
اضطراب في الأجواء.. تحطم طائرة تقل 8 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية
فقد بصره جزئيا.. عودة عمران خان من المستشفى إلى السجن بعد فحص طبي
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
قناة بنما تحدد عدد السفن العابرة يوميا تحسبا لظاهرة النينيو الشديدة
للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
بالجدول والمواعيد.. رابط وشروط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)
أحمد السقا يحاصر متحدث التعليم بالأسئلة حول البكالوريا.. وشادي زلطة يحسم مصير الطلاب
خبير: التوترات في مضيق هرمز تؤثر على الولايات المتحدة وحرية الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهرت أسعار الدولار في مصر استقرارًا مع أول تعاملات صباح له اليوم الجمعة 21-8-2026 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك أمس.

استقرار الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ على مستوي السوق الرسمية دون تغيير .

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر.

الدولار يصعد

صعد سعر الدولار أمام الجنيه  أمس الخميس بمقدار 63 قرشًا علي الأقل  .

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.82 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.73 جنيها للشراء و 50.83 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر ثاني أقل دولار 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني

وسجل ثالث أقل  سعر دولار 50.78 جنيها للشراء و 50.88 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.8 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، مصرف العربي الدولي".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.83 جنيها للشراء و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك" سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 50.84 جنيها للشراء و 50.94 جنيها للبيع في بنك HSBC.

اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك الدولار مقابل الجنيه أعلي سعر دولار أقل سعر دولار مال واعمال سعر الدولار في مواجهة الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

مهندس محمد رزق رئيس حي الدقي

هنحوّلك كاش على تليفونك | استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي في الدقي

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

ترشيحاتنا

هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي تقدم توسان موديل 2027 الجيل الجديد .. صور

لينكولن كورسير 2026

سعر لينكولن كورسير 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| جيتور تي 1 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. هيونداي توسان 2027.. طراز جديد متعدد الاستخدامات

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد