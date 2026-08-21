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الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة يصاحبها رذاذ خفيف وتحذيرات من استمرار ارتفاع الأمواج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة يصاحبها رذاذ خفيف وتحذيرات من استمرار ارتفاع الأمواج

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، والظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

بينما يعتدل الطقس اليوم ليلاً ليكون مائلاً للحرارة رطباً على أغلب الأنحاء.

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فإنه يشهد أمطار ورذاذ خفيف خلال فترات النهار، حيث تتهيأ فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

فيما شهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية، كانت كثيفة أحياناً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء نشاطاً أحياناً للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترة المساء خاصة على المناطق المكشوفة.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40 - 60 كم/س) وارتفاع الأمواج بين (2 إلى 3) أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، (العظمى - المحسوسة)، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 35° / المحسوسة 37°
  • الوجه البحري: العظمى 34° / المحسوسة 36°
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30° / المحسوسة 34°
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32° / المحسوسة 36°
  • شمال الصعيد: العظمى 37° / المحسوسة 39°
  • جنوب الصعيد: العظمى 41° / المحسوسة 42°
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