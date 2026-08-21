قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم جوي عنيف.. مصرع طبيب في اصطدام طائرة بمروحية الشرطة بأمريكا
اضطراب في الأجواء.. تحطم طائرة تقل 8 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية
فقد بصره جزئيا.. عودة عمران خان من المستشفى إلى السجن بعد فحص طبي
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
قناة بنما تحدد عدد السفن العابرة يوميا تحسبا لظاهرة النينيو الشديدة
للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
بالجدول والمواعيد.. رابط وشروط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)
أحمد السقا يحاصر متحدث التعليم بالأسئلة حول البكالوريا.. وشادي زلطة يحسم مصير الطلاب
خبير: التوترات في مضيق هرمز تؤثر على الولايات المتحدة وحرية الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصر إبراهيم: جإيشو «هيكون حكاية» أمام الاتحاد

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الحفل الأخير الذي أقيم داخل  النادي أمس بحضور الجماهير كان حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن نقطة التميز الحقيقية تمثلت في التئام شمل رموز القلعة البيضاء من مختلف الأجيال في مشهد يعكس عراقة النادي وتماسكه.


وأوضح إبراهيم، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "زملكاوي" المذاع على شاشة قناة نادي الزمالك ويقدمه الإعلامي محمد أبو العلا، أن جماهير الزمالك كانت الرقم الصعب والسبب الرئيسي والأول في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، بفضل دعمها المتواصل ومساندتها الحاشدة للاعبين في أصعب الأوقات.
وأعرب نجم القلعة البيضاء السابق عن أمله وتفاؤله الكبير بضربة البداية للفارس الأبيض في مواجهة نادي الاتحاد السكندري المقبلة، مشدداً على أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق بداية قوية في المشوار المحترفي.


واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بالإشادة باللاعب الشاب "إيشو"، مؤكداً أنه يتوقع له تألقاً لافتاً في مباراة الاتحاد القادمة، واصفاً إياه بأنه سيكون لاعبًا "حكاية" وسيصنع الفارق مع الفريق خلال اللقاء.

نصر إبراهيم الزمالك جماهير الزمالك نجم القلعة البيضاء مباراة الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

مهندس محمد رزق رئيس حي الدقي

هنحوّلك كاش على تليفونك | استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي في الدقي

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

ترشيحاتنا

المتهمة

لقيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة

الحبس

تجديد حبس شخص في سرقة حقيبة سيدة بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب

لتخفيف العبء عن الطلاب.. تحرك برلماني لفتح فصول إعدادي بقرية عبدربه بالفيوم

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد