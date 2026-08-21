نصر إبراهيم: جإيشو «هيكون حكاية» أمام الاتحاد

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الحفل الأخير الذي أقيم داخل النادي أمس بحضور الجماهير كان حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن نقطة التميز الحقيقية تمثلت في التئام شمل رموز القلعة البيضاء من مختلف الأجيال في مشهد يعكس عراقة النادي وتماسكه.



وأوضح إبراهيم، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "زملكاوي" المذاع على شاشة قناة نادي الزمالك ويقدمه الإعلامي محمد أبو العلا، أن جماهير الزمالك كانت الرقم الصعب والسبب الرئيسي والأول في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، بفضل دعمها المتواصل ومساندتها الحاشدة للاعبين في أصعب الأوقات.

وأعرب نجم القلعة البيضاء السابق عن أمله وتفاؤله الكبير بضربة البداية للفارس الأبيض في مواجهة نادي الاتحاد السكندري المقبلة، مشدداً على أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق بداية قوية في المشوار المحترفي.



واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بالإشادة باللاعب الشاب "إيشو"، مؤكداً أنه يتوقع له تألقاً لافتاً في مباراة الاتحاد القادمة، واصفاً إياه بأنه سيكون لاعبًا "حكاية" وسيصنع الفارق مع الفريق خلال اللقاء.