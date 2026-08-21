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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات اتحاد الكرة لتجهيز وديات منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشفت مصادر صحفية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ تحركاته من أجل الاتفاق على مباراة ودية جديدة لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المنتظرة.

وأوضحت المصادر أن اتحاد الكرة خاطب عددًا من الاتحادات الأفريقية، من بينها كينيا ورواندا وموريتانيا وتنزانيا، لبحث إمكانية إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر، فإن اتحاد الكرة اقترح إقامة المباراة الودية أمام أحد المنتخبات الأربعة يومي 4 أو 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بموعد المباراة أو الملعب المستضيف لها.

وتأتي تحركات اتحاد الكرة ضمن خطة إعداد منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى استغلال فترات التوقف الدولي بأفضل صورة ممكنة، من خلال خوض مواجهات ودية تمنح اللاعبين فرصة الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر حسم هوية المنافس الذي سيواجهه الفراعنة، من أجل وضع البرنامج الفني المناسب للمباراة، وتحديد أهداف المعسكر المقبل وفقًا لطبيعة المنتخب الذي سيتم الاتفاق معه.

ويرغب الجهاز الفني في الاستفادة من المباريات الودية في تجربة بعض العناصر ومنح الفرصة للاعبين الجدد، إلى جانب رفع مستوى الانسجام بين القوام الأساسي والوجوه التي قد تنضم إلى قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثفة بين الاتحاد المصري والاتحادات التي تمت مخاطبتها، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المباراة، خاصة أن موعدي 4 و5 أكتوبر يأتيان ضمن فترة التوقف الدولي.

ويعمل اتحاد الكرة على إنهاء ترتيبات المباراة مبكرًا، حتى يتمكن الجهاز الفني من إعداد برنامج المعسكر وتحديد قائمة اللاعبين المستدعاة، بما يتناسب مع ارتباطات الأندية والبرنامج الدولي للمنتخب.

وفي حال التوصل إلى اتفاق رسمي، سيتم الإعلان عن طرف المباراة وموعدها ومكان إقامتها بصورة نهائية، لتكون واحدة من المحطات التحضيرية المهمة لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة


 

منتخب مصر اتحاد الكرة امم افريقيا حسام حسن

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