قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو
الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
الهلال يواصل تألقه في دوري روشن بثلاثية أمام الفيحاء
أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان
بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر
روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا
والد زيزو: ابني جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي.. والموسم ده هيكون مختلف
كنت بخاف من قوتي.. أشرف كابونجا يكشف سر قدراته الخارقة منذ الطفولة
انسوا المهاجم بعد تألق حمزة عبدالكريم.. صحفي إسباني يحدد أولوية برشلونة الجديدة
غرامة 5 ملايين جنيه لمروجي طقس كاذب.. قانون الأرصاد يواجه الشائعات بعقوبات رادعة
الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص لرش خرطوش على فرد أمن إداري داخل كومبوند بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط

كرة اليد
كرة اليد
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الإيطالية، وسط ترقب لانطلاق مشوار الفراعنة في البطولة التي تشهد مشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية.

البرتغال ضربة البداية لمنتخب مصر

ويبدأ منتخب مصر مشواره في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمواجهة نظيره البرتغالي يوم 23 أغسطس الجاري، في مستهل مباريات الفراعنة بالبطولة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة مصر والبرتغال، التي تمثل الاختبار الأول للمنتخب في منافسات الدورة، قبل خوض مباراتين إضافيتين أمام منتخبي كوسوفو وإيطاليا.

مصر تواجه كوسوفو في الجولة الثانية

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام منتخب كوسوفو يوم 25 أغسطس، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفهم في منافسات المجموعة.

وتختتم مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الإيطالي يوم 27 أغسطس، في ختام مشوار الفراعنة بالدور الأول.

جدول مباريات منتخب مصر

وجاء جدول مباريات منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط على النحو التالي:

23 أغسطس: مصر × البرتغال.

25 أغسطس: مصر × كوسوفو.

27 أغسطس: مصر × إيطاليا.

ويأمل منتخب مصر في الظهور بصورة قوية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الثلاث بالدور الأول، بحثًا عن المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

منتخب مصر كرة اليد دورة ألعاب البحر المتوسط ألعاب البحر المتوسط البحر المتوسط مصر والبرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الأطفال مرضى الرئة

أصابت الباحثين بالذهول.. طريقة جديدة تسببت في تعافي الأطفال مرضى الرئة بسرعة

الحمل

ماتروحيش للمسكنات.. طرق طبيعية للتخلص من صداع الحمل

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة في الصين .. اكتشف أعراض إنفلونزا الخنازير

بالصور

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد