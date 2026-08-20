جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الإيطالية، وسط ترقب لانطلاق مشوار الفراعنة في البطولة التي تشهد مشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية.

البرتغال ضربة البداية لمنتخب مصر

ويبدأ منتخب مصر مشواره في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمواجهة نظيره البرتغالي يوم 23 أغسطس الجاري، في مستهل مباريات الفراعنة بالبطولة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة مصر والبرتغال، التي تمثل الاختبار الأول للمنتخب في منافسات الدورة، قبل خوض مباراتين إضافيتين أمام منتخبي كوسوفو وإيطاليا.

مصر تواجه كوسوفو في الجولة الثانية

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام منتخب كوسوفو يوم 25 أغسطس، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفهم في منافسات المجموعة.

وتختتم مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الإيطالي يوم 27 أغسطس، في ختام مشوار الفراعنة بالدور الأول.

جدول مباريات منتخب مصر

وجاء جدول مباريات منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط على النحو التالي:

23 أغسطس: مصر × البرتغال.

25 أغسطس: مصر × كوسوفو.

27 أغسطس: مصر × إيطاليا.

ويأمل منتخب مصر في الظهور بصورة قوية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الثلاث بالدور الأول، بحثًا عن المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.