منتخب ناشئات اليد يواصل كتابة التاريخ .. إشادة واسعة بعد 5 انتصارات متتالية في مونديال رومانيا

أشاد الناقد الرياضي محمود شوقي بالأداء اللافت الذي يقدمه منتخب مصر لناشئات كرة اليد في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، مؤكدًا أن الفريق يقدم واحدة من أفضل المشاركات في تاريخ الكرة المصرية على مستوى الناشئات.

وقال شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن منتخب ناشئات اليد يخوض ملحمة قوية في البطولة، بعدما نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ مشاركات مصر في مونديال الناشئات.

وأضاف أن المنتخب أصبح أول منتخب مصري يتصدر مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يعيشه الفريق ويؤكد أحقيته بالتواجد بين كبار منتخبات العالم.

واختتم محمود شوقي بالإشادة بالمنتخب، مؤكدًا أنه فريق واعد يستحق المتابعة والدعم، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه خلال منافسات البطولة.