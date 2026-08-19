منتخب مصر للمواي تاي يتوجه إلى بنغازي للمشاركة في البطولة العربية

تغادر بعثة منتخب مصر للمواي تاي اليوم الأربعاء إلى مدينة بنغازي الليبية، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب والناشئين التي تشهد مشاركة عدد من أبرز المواهب والأبطال الواعدين على مستوى الوطن العربي.

تأتي المشاركة المصرية في إطار حرص الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم على مواصلة دعم وتطوير المواهب الواعدة وتعزيز حضور مصر على الساحة العربية والمنافسة بقوة على المراكز الأولى ومنصات التتويج، بما يليق بمكانة المواي تاي المصري.

تتكون البعثة من 26 لاعب و6 عناصر يمثلون الجهاز الفني والإداري بإجمالي 32 فرد وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر المشاركين في البطولة نخبة من الأبطال في مختلف المراحل السنية والأوزان، على النحو التالي في مرحلة البراعم 10 و11 سنة ذكور مازن محمد نمر عبد الحميد وزن 30 كجم، نسيم رامي فتحي يوسف وزن 32 كجم، مازن محمد جابر علي وزن 34 كجم.

تضم مرحلة الناشئين 12 و13 سنة ذكور كل من فتحي تامر عبد الفتاح كامل وزن 34 كجم، وجيه محمد وجيه عيد ربه وزن 38 كجم، مروان إسلام إبراهيم فهمي وزن 42 كجم، أدهم تامر محمد فتحي وزن 48 كجم، فيما تضم مرحلة الناشئين «ب» 14 و15 سنة ذكور كل من صبري علي صبري وزن 40 كجم، ساجد أحمد محمد رأفت وزن 42 كجم، محمد سامي عبد المنعم وزن 48 كجم، بيجاد مصطفى جبريل وزن 54 كجم، عمر السيد مسعد السنجيدي وزن 60 كجم، عبدالله محمد العانوس وزن 63.5 كجم، حسن أحمد حسن أبو ضيف وزن 67 كجم، مؤمن علاء محمد جودة وزن 75 كجم، وفي منافسات الإناث كل من مريم مختار رجب مصطفى وزن 51 كجم، سارة عدوى السيد حسني العوقي وزن 54 كجم.

تضم مرحلة الشباب 16 و17 سنة ذكور كل من محمد رضا عمر الزعتري وزن 51 كجم، أحمد حاتم عاطف حرقوش وزن 54 كجم، عمر محمد عبد العليم بسيوني وزن 57 كجم، محمود إبراهيم رفعت قودة وزن 60 كجم، فهد محمد سامي عبد المنعم وزن 63.5 كجم، آدم محمد فريد وزن 67 كجم، عبد الرحمن أسامة محمود ماهني وزن 71 كجم، شروق حسن عبد الله عبد ربه وزن 45 كجم، حبيبة أحمد محسن محمد رشاد وزن 51 كجم.

يضم الجهاز الفني والإداري للبعثة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أحمد المنزلاوي، إداري البعثة، وائل فهر مدرب، هيثم الشربيني مدرب، أيمن الحمصاني مدرب، فهمي الشاذلي حكم.

تتطلع البعثة المصرية إلى تقديم مستويات قوية ومشرفة خلال منافسات البطولة، وتحقيق أفضل النتائج، وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية، لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا على منصات التتويج العربية.