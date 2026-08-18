صباح الخير يا مصر يرصد تتويج منتخب مصر للناشئين بالذهب في البطولة العربية

توج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية في البطولة العربية الثانية، التي أقيمت في مملكة البحرين، بعدما حقق الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليواصل الفراعنة عروضهم القوية ويؤكدوا تفوق الكرة الطائرة المصرية على المستوى العربي وفقاً لما رصده صباح الخير يا مصر.

العلامة الكاملة طريق مصر إلى الذهب

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا على مدار منافسات البطولة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، حيث استهل مشواره بالفوز على الكويت بثلاثة أشواط نظيفة، ثم كرر النتيجة أمام الأردن.

وواصل المنتخب المصري انتصاراته بالفوز على السعودية بنتيجة 3-0، ثم تغلب على الجزائر بالنتيجة ذاتها، قبل أن يختتم مشواره بانتصار ثمين على البحرين بنتيجة 3-1 في النهائي، ويحصد الميدالية الذهبية.

ياسر قمر: إنجاز جديد للمنتخبات الوطنية

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بتتويج منتخب الناشئين بالبطولة العربية، مؤكدًا أن الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل المنتخبات الوطنية.

وقال قمر إن لاعبي المنتخب والجهاز الفني قدموا أداءً مشرفًا طوال المنافسات، مشيرًا إلى أن التتويج يؤكد امتلاك الكرة الطائرة المصرية قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد أن ما تحقق في البحرين جاء نتيجة العمل المستمر والتخطيط الجيد والاهتمام بقطاع الناشئين، موضحًا أن بناء منتخبات قوية يبدأ من الاهتمام بالمراحل السنية وإعداد اللاعبين بصورة متكاملة.

كما أشاد قمر بالسجل المثالي للمنتخب خلال البطولة، معتبرًا أن تحقيق الانتصارات المتتالية يعكس حالة التركيز والانضباط التي ظهر عليها اللاعبون والجهاز الفني.

دعم مستمر لقطاع الناشئين

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهاز الفني بقيادة بيرسي أونكن، مؤكدًا استمرار الاتحاد في توفير الإمكانات اللازمة للمنتخبات الوطنية، بهدف إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر وتحقيق المزيد من البطولات على المستويات العربية والقارية والدولية.

قائمة منتخب مصر في البطولة

وضمت قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة كلًا من: سيف سنهوري، أدهم علي، يوسف صلاح، عمر عمران، يوسف محمد، أحمد أيمن، عادل عوض النجار، إبراهيم فخري، ياسين ناصر، أدهم عيد، علي مؤمن، أحمد تامر، محمود شوكت، ومعتز أحمد طلعت.

ويقود المنتخب فنيًا بيرسي أونكن، ويعاونه محمد عبدالمنعم مدربًا عامًا، وسامح نور لتأهيل الإصابات، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا.