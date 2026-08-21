الزمالك يصعد ضد بيزيرا ويقدم إنذاران قبل اللجوء لـ اتحاد الكرة وفيفا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك بدأ اتخاذ خطوات تصعيدية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تغيبه عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو إدارة النادي.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: الزمالك وجه إنذارين رسميين إلى بيزيرا بسبب عدم انتظامه في التدريبات، ليصبح اللاعب أمام إنذار ثالث، وفي حال تكرار الغياب دون إذن، سيواصل النادي إجراءاته الرسمية ضده وفقًا للائحة.

وتابع: بيزيرا يتبقى له إنذار واحد قبل أن يخطر الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم بالواقعة، على أن تتضمن الخطوات التالية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل تمسك النادي بحقوقه والحفاظ على موقفه القانوني في أزمة اللاعب.