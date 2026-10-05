ضبط شخص بالسويس لإعلانه عن بيع طائرة "درون" بدون تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالسويس؛ لقيامه بالإعلان عن بيع طائرة "درون" بدون تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بصور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الترويج لبيع طائرة "درون" بدون تصريح بالسويس.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بنطاق محافظة قنا) وضبط بحوزته طائرة "درون مزودة بكاميرا تصوير".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإعلان عن بيع الطائرة الدرون المشار إليها "بدون ترخيص"؛ للتربح من عائد ذلك .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.