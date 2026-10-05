عروس البحر تخطف الأنظار في مرسى علم.. ظهور نادر تحت الماء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان «الدوجونج» المعروف بـ«عروس البحر» في مياه البحر الأحمر، وسط تفاعل واسع من محبي الطبيعة والحياة البحرية، خاصة من السائحين والمهتمين بعالم الغوص.

عروس البحر

وتبين أن مقطع الفيديو جرى تصويره بواسطة عدد من الغواصين في منطقة خليج أبو دباب بالقرب من مدينة مرسى علم، حيث ظهر الدوجونج وهو يسبح داخل المياه في مشهد لفت أنظار المتابعين.

وحرص الغواصون على توثيق ظهور الكائن البحري بحذر شديد، نظرًا لما يتمتع به الدوجونج من شهرة عالمية وجاذبية خاصة لدى محبي الحياة البحرية، فضلًا عن كونه من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

ويعد الدوجونج من الثدييات البحرية التي تعيش في المياه الساحلية الدافئة، ويتغذى بشكل أساسي على الأعشاب البحرية، فيما يتميز بمظهره الذي ارتبط في المخيلة الشعبية بحكايات «عروس البحر».

وتشتهر منطقة مرسى علم بتنوعها البيولوجي ومواقع الغوص التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، لما تضمه مياه البحر الأحمر من شعاب مرجانية وكائنات بحرية مميزة.

وحظي الفيديو المتداول بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بالمشهد، خاصة مع ندرة مشاهدة الدوجونج وتوثيقه في موطنه الطبيعي.

وتعيد مثل هذه المشاهد تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والكائنات النادرة والمهددة بالانقراض، بما يضمن استمرار التنوع البيولوجي الذي تتميز به مياه البحر الأحمر.