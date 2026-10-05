سلامة المنظومة أولويتنا.. رئيس القابضة للمطارات: تجربة الطوارئ بمطار القاهرة تؤكد الجاهزية لأي ظرف طارئ

أكد المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن السلامة والأمن الجوي يمثلان الركيزة الأساسية والهدف الأسمى لأي مطار، مشدداً على أنه لا يمكن التنازل عن هذه المعايير تحت أي ظرف من الظروف.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مطار القاهرة، على هامش تنفيذ تجربة الطوارئ الموسعة بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة مدى استعداد وجاهزية المطار للتعامل مع الحالات الحادّة والطارئة، واختبار مدى التناغم والفاعلية بين جميع الجهات والأجهزة المعنية داخل صرح مطار القاهرة الجوي.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن تنفيذ هذه التجربة لا يُعد مجرد تدريب روتيني، بل يمثل رسالة عملية وعلمية تؤكد جاهزية المنظومة للتعامل مع كافة السيناريوهات واختبار الأجهزة والمعدات لمواجهة الحالات الحرجة.

وأضاف أن مطار القاهرة والمطارات المصرية تعمل وفق منظومة دقيقة ومؤمنة تماماً على مدار الساعة، معرباً عن تقديره لأهمية الاستعداد المبكر في هذا الصرح الحيوي الذي يُعد بوابة إفريقيا الأولى.

وأشار المهندس أيمن عرب إلى أن حصول مطار القاهرة الدولي مؤخراً على شهادة تمام الجاهزية للصحة والسلامة العامة جاء تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة قطاعات المطار، لتكون دليلاً حياً وشهادة دولية تعزز الموقعية الريادية للمطار، مؤكداً أن هذه الشهادات الدولية وتجارب المحاكاة العملية يعكسان الكفاءة التشغيلية العالية وسرعة الاستجابة لدى فرق العمل.

ولفت رئيس القابضة للمطارات إلى أن تجربة الطوارئ تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تُذكر الجميع دائماً بأهمية الجاهزية واليقظة التامة كعقيدة راسخة لدى كل مصري.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على دعمه المستمر والمتواصل لكافة الجهود والمبادرات التي تُبذل لرفع كفاءة منظومة الطيران المدني المصري وتطوير آليات السلامة بالمعايير الدولية.