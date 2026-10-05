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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة مياه الشرب بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

شركة مياة الشرب
شركة مياة الشرب
باسنتي ناجي

في إطار الاستعداد المبكر لموسم الشتاء والأمطار، وجّه المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، برفع درجة الجاهزية والاستعداد الكامل بمختلف قطاعات الشركة وفروعها ومحطاتها، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على انتظام واستمرارية خدمات مياه الشرب.

شركة مياة الشرب والصرف الصحى 

وأكد المهندس إسماعيل عبد ربه أن خطط الاستعداد لموسم الشتاء تعتمد بصورة أساسية على التحرك الاستباقي ورفع جاهزية الشبكات والمحطات والمعدات وفرق الطوارئ، مع التأكد من استعداد مختلف عناصر منظومة العمل للتعامل مع أي طوارئ قد تنتج عن التغيرات الجوية، بما يسهم في الحفاظ على انتظام واستمرارية خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمراجعة خطط الاستعداد بمختلف قطاعات الشركة، والتأكد من جاهزية كافة عناصر المنظومة، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة الدورية للمحطات والشبكات والمعدات، والتأكد من كفاءة مختلف مكونات منظومة مياه الشرب واستعدادها للعمل بكامل طاقتها خلال فترات التقلبات الجوية.

كما شدد المهندس إسماعيل عبد ربه على رفع كفاءة المحطات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية وحدات التوليد الاحتياطية ومصادر التغذية البديلة، مع مراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات والبدالات والطلمبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل والتدخل الفوري عند الحاجة.

وتتضمن خطة الاستعداد التمركز الاستباقي وانتشار المعدات وفرق الطوارئ بالمناطق والمحاور الحيوية، إلى جانب المواقع التي تتطلب سرعة التدخل، وذلك وفقًا لخرائط النقاط الساخنة والخبرات المتراكمة من المواسم السابقة، بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن الظروف الجوية.

كما وجّه المهندس إسماعيل عبد ربه بمراجعة خطط انتشار فرق المتابعة الميدانية والصيانة وفرق الطوارئ، وفقًا لأولوية المواقع، مع استمرار المرور الميداني على الشبكات والمحطات ومواقع تمركز المعدات، والتأكد من جاهزية الأطقم الفنية للعمل على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال فترات عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة استمرار رفع درجة التأهب من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها، وسرعة توجيهها إلى فرق الطوارئ والفرق الميدانية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات الواردة خلال فترات التقلبات الجوية.

وفي هذا السياق، شدد المهندس إسماعيل عبد ربه على أن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم خدمة مياه الشرب وسرعة التعامل مع أي طوارئ تمثل أولوية رئيسية لدى شركة مياه الشرب بالقاهرة، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الشركة وفروعها ومحطاتها وفرق الطوارئ، لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال موسم الشتاء.

كما تستمر الشركة في متابعة التنبؤات الجوية والتغيرات في معدلات وكثافات الأمطار المتوقعة، وربطها بخطط الانتشار والتمركز، إلى جانب استمرار التنسيق بين غرف الطوارئ وقطاعات الشركة المختلفة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.

وأكد المهندس إسماعيل عبد ربه أن فرق العمل الفنية والهندسية ومختلف القطاعات المعنية بالشركة تعمل بصورة مستمرة على رفع كفاءة منظومة الاستعداد والطوارئ، مع مراجعة الخطط بصورة دورية وفقًا للظروف الجوية وطبيعة كل منطقة، بما يعزز قدرة الشركة على التعامل مع أي طارئ والحفاظ على استمرارية وانتظام خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

شركة المياة شركة مياه الشرب شركة الصرف الصحي

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