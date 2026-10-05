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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريب من أجل التشغيل.. فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي لتعيين 300 شاب

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي ينتهي بالتعيين، بالتعاون مع شركة بالقطاع الخاص لعدد 300 متدرب من شباب محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وذلك في عدد من المهن والتخصصات الصناعية، بما يتناسب مع احتياجات الشركة وسوق العمل.

ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من فرص التدريب والتشغيل لتشمل الشباب في المحافظات المتجاورة، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة وفقًا لمواقع الشركات واحتياجاتها، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب.

وأوضح أحمد معوض، مدير مديرية العمل بالجيزة، والدكتور ياسر غازي، وكيل المديرية، أن البرنامج يتيح للمقبولين فرصة الحصول على تدريب عملي داخل الشركة، واكتساب الخبرات والمهارات الفنية اللازمة للعمل في عدد من المهن الصناعية، على أن يتم اختيار المتميزين من بين المتدربين للتعيين الفعلي بالشركة، وفقًا لاحتياجاتها.

ويتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على أحدث النظم والأساليب الصناعية، إلى جانب فرص حقيقية لاختيار وتعيين المتميزين للعمل داخل الشركة، فضلًا عن حزمة من المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمتدربين، تشمل مرتبات شهرية، ومواصلات، وتأمينًا طبيًا واجتماعيًا، وفقًا للنظم واللوائح المنظمة.

وأكدت مديرية العمل بالجيزة استمرار جهودها في تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن التوسع في برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل، وتعزيز التعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص، وتطبيق مفهوم التشغيل التكاملي بين المحافظات، بما يتيح توجيه الشباب إلى الفرص المتاحة في المناطق الصناعية القريبة من نطاق إقامتهم، وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة والمؤهلة، ورفع كفاءة العنصر البشري.

ودعت المديرية الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من فرص التدريب والتعيين المتاحة، من أبناء محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، إلى سرعة التقديم من خلال هذا  الرابط المخصص:https://forms.cloud.microsoft/r/egcUy5TVhK?origin=lprLink

وزير العمل وزارة العمل التدريب من اجل التشغيل

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