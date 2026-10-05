أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

تتجه الأجواء في مصر تدريجيًا نحو الخريف الحقيقي، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتراجع تأثير الأجواء الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاط للرياح وتكاثر السحب وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع استمرار أجواء فصل الخريف.

أمطار

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، وهو ما يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وحجب جزء من أشعة الشمس، بما يعزز الإحساس بالأجواء الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة



وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تواصل انخفاضها تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا يومًا بعد يوم، مع تراجع تأثير الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية على فترات يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر ميلًا للبرودة خلال هذه الفترات.

أمطار متفاوتة الشدة في هذه المناطق



وحذرت من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، وقد تكون رعدية أحيانًا.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق الداخلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

طقس القاهرة اليوم



وبالنسبة للقاهرة الكبرى، تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة.

وتكون الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدلة في بداية الليل، قبل أن تميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من فروق درجات الحرارة



وأكدت منار غانم أن طبيعة الطقس الحالية تعكس الانتقال التدريجي نحو الأجواء الخريفية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل خلال هذه الفترة من العام.