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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جلد الوزة.. طرق فعالة للتخلص من الخشونة والحبوب الصغيرة

جلد الاوزة
جلد الاوزة
ريهام قدري

جلد الوزة أو التقرّن الشعري من المشكلات الجلدية الشائعة، ويظهر في صورة حبوب صغيرة وخشونة تشبه ملمس جلد الدجاج، وغالبًا ما يظهر في الذراعين والفخذين والأرداف.

 وتحدث الحالة نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة حول بصيلات الشعر.

ورغم أن جلد الوزة لا يمثل مشكلة صحية خطيرة في أغلب الحالات، فإن اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة يمكن أن يقلل من الخشونة ويجعل مظهر الجلد أكثر نعومة.

الترطيب هو الخطوة الأهم

ينصح أطباء الجلد باستخدام مرطب بانتظام، ويفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على اليوريا أو حمض اللاكتيك، ووضع المرطب على الجلد بعد الاستحمام مباشرة بينما لا يزال رطبًا، مع تكراره عند الشعور بالجفاف.

التقشير.. ولكن بلطف

يمكن استخدام منتجات تحتوي على حمض اللاكتيك أو الساليسيليك أو اليوريا أو أحماض ألفا هيدروكسي للمساعدة في إزالة تراكم خلايا الجلد الميتة وتنعيم ملمس البشرة.

 لكن الإفراط في استخدامها قد يسبب جفافًا وتهيجًا، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات الموجودة على المنتج.

كما يُفضل تجنب الفرك القوي والليفة الخشنة، لأن تهيج الجلد قد يجعل الحبوب والاحمرار أكثر وضوحًا.

تجنبي الماء الساخن

يساعد الاستحمام بماء دافئ وليس ساخنًا وتقليل مدة الاستحمام على منع جفاف الجلد، مع استخدام غسول لطيف بدلًا من الصابون القاسي أو شديد التجفيف.

ويحتاج علاج جلد الوزة إلى الاستمرار؛ فقد يستغرق التحسن وقتًا، كما أن الحالة قد تعود عند التوقف عن العناية بالبشرة، لذلك يكون الحفاظ على روتين الترطيب والعناية المنتظمة هو المفتاح للحصول على بشرة أكثر نعومة.

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