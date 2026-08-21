تجديد حبس شخص في سرقة حقيبة سيدة بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص متهم بسرقة حقيبة سيدة في التجمع 15 يوما.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بالقاهرة ما أدى لسقوطها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بكسر بعظمة الترقوة اليسرى" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بمغافلتها وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم، وسقوطها أرضاً ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وتم بإرشاده ضبط (الحقيبة المستولى عليها)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمته بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة



يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .