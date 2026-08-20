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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بسرقة ورشة حدادة بسوهاج

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخر لقيامه بالدلوف لداخل ورشة حدادة مملوكة له وسرقة بعض محتوياتها بسوهاج .


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة سوهاج من (مالك ورشة الحدادة - مقيم بدائرة المركز) ، وأفاد بإكتشافه سرقة بعض محتويات ورشة الحدادة خاصته .

 أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ورشة حدادة

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