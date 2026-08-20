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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق اندلع في عيادة طبية بنجع حمادي

اندلاع حريق
اندلاع حريق

شهدت مدينة نجع حمادي، شمال قنا، اندلاع حريق داخل إحدى العيادات الطبية، استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات والعقارات المجاورة، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عيادة طبية بمدينة نجع حمادي، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الأمن وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، حيث بدأت أعمال الإطفاء والسيطرة على ألسنة اللهب، خاصة مع استغاثات سكان العقار خشية امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل اتساع نطاقه، فيما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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