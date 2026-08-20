سقوط لصين سرقا متعلقات شخص من داخل سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بسرقة مستلزمات من إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "الظاهران بمقطع الفيديو" (عاطلين "لهما معلومات جنائية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 17/ الجارى على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها ، والسلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





