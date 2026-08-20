القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل محل ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول من داخل محل عمله ببنى سويف.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل دواجن – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5/ أغسطس الجارى وأثناء تواجد نجل شقيقته (طالب – مقيم بذات الدائرة) داخل المحل المملوك له قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو "بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول ولواذه بالفرار.





أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) محبوس إحتياطياً حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا ، وبمواجهته بمحبسه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات العنوان) "تم ضبطه" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





