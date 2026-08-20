مفاجأة جديدة تقلب حسابات الأهلي .. ماذا يحدث في صفقة إمام عاشور؟

شهد ملف انتقال إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، تطورًا جديدًا بعدما كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي كونيا سبور لم يغلق الباب أمام التعاقد مع اللاعب، رغم الأنباء التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن تراجع النادي التركي عن الصفقة.

وارتبط إمام عاشور بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق والمنتخب، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الخارجية.

إمام عاشور يحسم موقفه

وبحسب الصحفي التركي حسن يلدريم، فإن كونيا سبور لا يزال متمسكًا بفكرة ضم إمام عاشور، مؤكدًا أن المفاوضات لم تتوقف بصورة نهائية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي برغبته في خوض تجربة الاحتراف والانتقال إلى النادي التركي، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه كونيا سبور لاستغلال آخر مكان متاح في قائمته للاعبين الأجانب من أجل إتمام التعاقد مع لاعب الأهلي، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

الأهلي يخفض مطالبه المالية

ومن أبرز التطورات التي ظهرت في الساعات الماضية ما يتعلق بالقيمة المالية للصفقة.

وأفادت شبكة «yenihaberden» التركية بأن الأهلي تراجع عن طلبه السابق بالحصول على 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى مكافآت، مقابل السماح برحيل إمام عاشور.

وبحسب التقرير، أصبح من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل نحو 7.5 ملايين دولار، وهو ما قد يمنح المفاوضات دفعة قوية نحو الحسم.

عرض جديد على طاولة الأهلي

في المقابل، ذكرت شبكة «konyaspor» أن النادي التركي سبق أن قدم عرضًا بقيمة 4.5 ملايين دولار، قبل أن يقوم بتعديله من خلال إضافة شروط جديدة تتعلق بالدفع والأقساط، وينتظر حاليًا رد إدارة الأهلي.

كما أشارت إلى أن كونيا سبور مستعد لرفع عرضه إلى 5 ملايين دولار، في محاولة لإقناع النادي المصري بالموافقة على الصفقة.

وبذلك، تبدو صفقة إمام عاشور بعيدة عن النهاية، رغم الحديث سابقًا عن تراجع كونيا سبور عن فكرة ضمه.

ومع استمرار رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، وتمسك النادي التركي بالمفاوضات، يبقى العامل المالي هو العقبة الأبرز أمام إتمام الانتقال.

وتترقب جماهير الأهلي ومنتخب مصر الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت المفاوضات ستصل إلى اتفاق نهائي، أم سيستمر إمام عاشور مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.