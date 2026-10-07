أطعمة مفيدة لمرضى القولون العصبى

يعد اتباع نظام غذائي متوازن هو المفتاح للتعايش مع القولون العصبي، مع التركيز على مجموعات غذائية محددة لا تسبب ضغطاً أو تهيجاً للأمعاء.

ووفقا لموقع webmd اليكم أهم الأطعمة التي تساعد في علاج القولون العصبى.

البروتينات الخالية من الدهون والأسماك

اللحوم الصافية مثل لحم الأبقار أو الدجاج أو الديك الرومي المطهوة بطرق خالية من الدهون الزائدة.

الأسماك والمأكولات البحرية

كالسلمون والأنواع الطازجة الأخرى التي تعتبر لطيفة على الجهاز الهضمي وغنية بالعناصر المفيدة.

البيض

يُعد من أفضل الخيارات لكونه خالياً تماماً من الكربوهيدرات المخمرة ويساعد على تهدئة الأمعاء.

الشوفان

فهو مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان التي تدعم حركة الهضم المنتظمة.

الأرز

الأرز الأبيض أو البني يُعتبر من أخف الحبوب وأكثرها أماناً للمعدة.

الكينوا: بديل رائع وسهل الهضم.

الخضروات منخفضة التخمر

البطاطس والبطاطا الحلوة والباذنجان، الكوسة، والخيار والطماطم بكميات معتدلة.

الفواكه الآمنة

التوت الأزرق والفراولة والموز غير المكتمل النضج تماماً والكنتالوب والشمام والعنب.

أهمية الألياف القابلة للذوبان

التركيز على الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الشوفان وبعض الفواكه والخضروات، لأنها تذوب في الماء وتتحول إلى مادة هلامية تسهل حركة الأمعاء وتخفف من حدة الإمساك أو الإسهال على حد سواء، مع ضرورة إدخالها تدريجياً لتجنب تكون الغازات.