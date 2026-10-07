التجهيز لانطلاق الموسم الثاني لمسابقة "قرية التلاوة" بنجع المهيدات بالأقصر

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة "قرية التلاوة" بقرية المهيدات بمدينة الطود عن انطلاق موسمها الثاني للعام (2026 - 2027م)، وذلك بإشراف مشترك بين مديرية أوقاف الأقصر متمثلة في إدارة أوقاف الطود) ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر متمثلة في مركز شباب المهيدات.

وتأتي هذه النسخة الثانية امتداداً للنجاح الذي حققه الموسم الأول، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالتوسع في نطاق المسابقة ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة بعد أن كانت قاصرة في العام الماضي على مركز الطود، وذلك سيراً على خطى مسابقة "دولة التلاوة المصرية" التي ترعاها وزارة الأوقاف.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم وضع خطة تقييمية محكمة تعتمد على 3 مراحل رئيسية لضمان العدالة الشاملة بين المتسابقين حيث تتضمن المرحلة الأولى (تصفيات المراكز) وتجرى ميدانياً في مراكز المحافظة السبعة عبر لجان تحكيم متخصصة.

وبالنسبة للمرحلة الثانية (النصف نهائية) تُعقد في مقر القرية لتصفية الأعداد واختيار الصفوة، أما المرحلة النهائية الكبرى فتُقام خلال شهر رمضان المبارك القادم على مسرح ثقافي كبير لتكون احتفالية جماهيرية حاشدة تليق بمكانة المحافظة.

وتستهدف المسابقة الاصوات الحسنة المتقنة لأحكام التلاوة والآداء المصري الأصيل من الذكور من أبناء محافظة الأقصر، وتتوزع على مستويين أساسيين وهما مستوى الصغار حتى سن 15 عاماً، و مستوى الكبار: من سن 15 حتى 30 عاماً.

ويشترط للقبول بألا يكون المتسابق عضواً بنقابة القراء، أو إماماً، أو واعظاً، أو معلماً للقرآن بالأزهر الشريف، وذلك لإتاحة الفرصة للمواهب الشابة غير المكتشفة.

وتُفتح باب طلبات التسجيل اعتباراً من 10 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر 2026م عبر الرابط الإلكتروني المخصصhttps://maessi66.github.io/qaryat-al-tilawah/ أو على رقم الواتساب 01034911668.

وتنتظر الفائزين الأوائل جوائز قيمة كبرى، تشمل رحلات عمرة مباركة مقدمة من أهل الخير، وجوائز نقدية قيمة، ودروع تقديرية وفاخرة.

ودعت اللجنة المنظمة جميع أصحاب الأصوات الندية في أرض الأقصر للتقدم والمشاركة في هذا الميدان التنافسي الشريف.