جمال الزهيري: رحيل إمام عاشور عن الأهلي مرهون بشروط النادي

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن النادي الأهلي رفض رحيل إمام عاشور إلى الدوري التركي، بسبب قلة المقابل المادي المعروض للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «إمام عاشور مشغول فكريًا حالياً، ووارد جدًا أن يكون هناك عقاب من الأهلي بعدم الدفع بإمام عاشور أمام برشلونة في ودية اليوم».

وتابع: «أنت لاعب بتاخد حقوقك من النادي، مفيهاش هزار، وبناءً عليه الأهلي لو شايف إن إمام عاشور يستحق العقاب، فالأمر يعود للجهاز الفني والإدارة».

وأتم: «لو إمام مش قادر يتعامل وعاوز يمشي من النادي، يمشي،ولكن بشروط مرضية للأهلي، ولكن مفيش حتة أن إمام عاشور تفوق ولا كسر الأهلي».