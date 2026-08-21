قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم جوي عنيف.. مصرع طبيب في اصطدام طائرة بمروحية الشرطة بأمريكا
اضطراب في الأجواء.. تحطم طائرة تقل 8 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية
فقد بصره جزئيا.. عودة عمران خان من المستشفى إلى السجن بعد فحص طبي
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
قناة بنما تحدد عدد السفن العابرة يوميا تحسبا لظاهرة النينيو الشديدة
للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
بالجدول والمواعيد.. رابط وشروط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)
أحمد السقا يحاصر متحدث التعليم بالأسئلة حول البكالوريا.. وشادي زلطة يحسم مصير الطلاب
خبير: التوترات في مضيق هرمز تؤثر على الولايات المتحدة وحرية الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل

ترامب وإيران
ترامب وإيران
ناصر السيد

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيد لهجته ضد إيران في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي ينهي الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وخلال الساعات الماضية توعدت إداراة ترامب؛ طهران بعقوبات قاسية وصفها وزير الخزانة بأنها من أشد العقوبات في التاريخ، فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن كسرت سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، صرح ترامب يوم الجمعة بأن إيران لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلا أن قدرتها على تصنيع هذه الأسلحة تراجعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل خمسة أشهر.

وأضاف ترامب أن القدرات الإيرانية في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة أصبحت «منخفضة للغاية»، في ظل الضربات التي استهدفت البنية العسكرية الإيرانية خلال الأشهر الماضية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أحداً لا يعرف على وجه الدقة من يتولى قيادة إيران، مشيراً إلى أن بلاده قضت على جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك القوات البحرية والجوية.

وأضاف ترامب أنه لو كانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً لكانت استخدمته، معتبراً أن ذلك كان سيؤدي إلى تدمير إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لن يكون أمراً سهلاً، في ظل ما وصفه بالقضاء على القيادة الإيرانية، وتصاعد الخلافات بين البلدين بشأن مستقبل العلاقات والملف النووي.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على إيران، في حين تحذر طهران من أنها قد تستخدم أسلحة أكثر "تدميراً" إذا ما تجددت الحرب.

يأتي هذا في وقتٍ تراجع فيه الرئيس الأمريكي علنًا عن جهوده لإحراز تقدم دبلوماسي مع إيران، في ظلّ تعثر محاولات إعادة فتح مضيق هرمز، وتزايد التساؤلات حول الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي جراء هذه الحرب غير الشعبية.

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية تهديد ترامب "غير القانوني" بتصعيد الحملة الاقتصادية ضد طهران. 

وحذّر البيان من أن من يأمر بفرض هذه العقوبات أو ينفذها "سيُعرّض نفسه للملاحقة القضائية والعقاب".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني حذّر أيضًا من أنه قد يستخدم أسلحة أكثر "تدميراً" إذا ما تجددت الحرب.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن الضغط الاقتصادي هو "الأداة الأكثر فعالية" للولايات المتحدة ضد إيران، لكنه أشار إلى أنه "أمرٌ بالغ الحساسية". 

قال فانس إن ممارسة هذا الضغط هي أفضل طريقة لتحقيق "الهدف النهائي" - وهو عدم قدرة إيران على إعادة بناء قدراتها النووية.

في غضون ذلك، فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على حزب الله وأعادت تصنيفه كجهة وكيلة لإيران. 

ويأتي هذا التصنيف الجديد في الوقت الذي سعت فيه الإدارة للتوسط في محادثات سلام بين إسرائيل ولبنان.

وبحسب مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، بدأت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي كانت في مهمة بحرية مطولة خلال الحرب مع إيران، رحلة عودتها إلى الوطن. 

وأعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" وصلت إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء.

انهيار عسكري قيادة مجهولة ترامب دمار إيران من الداخل الرئيس الأمريكي الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إداراة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

مهندس محمد رزق رئيس حي الدقي

هنحوّلك كاش على تليفونك | استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي في الدقي

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

ترشيحاتنا

انفجار إدلب السورية

انفجار إدلب السورية.. مـ.قتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين

ترامب

ترامب: لا أحد يعرف من يقود إيران.. وواشنطن تستعد لتشديد الضغوط على طهران

مظلوم عبدي

مظلوم عبدي يعلن بدء مرحلة جديدة واندماج قسد في الدولة السورية

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد