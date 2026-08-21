هل وافق الزمالك على بيع بيزيرا؟.. تطورات جديدة

كشف الناقد الرياضي احمد عبد الباسط، عن موقف نادي الزمالك في ازمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وكتب احمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “نادي الزمالك اكد أنه لم يمنح أي موافقة للبرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للانتقال إلى أي نادٍ آخر، مشددًا على أن النادي لا يعلم شيئًا عما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية سفر اللاعب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاقد مع أحد الأندية هناك”.

ويشدد الزمالك على تمسكه بموقفه الرسمي المعلن منذ انقطاع اللاعب عن التدريبات مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لا تهاون في حقوق النادي، ولا تراجع عن ضرورة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق والانتظام في التدريبات.

ويؤكد النادي على أنه لا تراجع عن أهمية عودة اللاعب إلى الزمالك والانتظام في تدريبات الفريق، خاصة وأن عقد بيزيرا ممتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة مع النادي.