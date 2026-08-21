الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى للمسابقة.

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، ليضيف البطولة الخامسة عشرة إلى خزائن النادي، ويبحث الفريق الأبيض عن انطلاقة قوية تساعده على الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويتطلع لاعبو الزمالك إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة، خاصة أن البداية القوية تمنح الفريق دفعة معنوية مهمة خلال الجولات المقبلة.

ويخوض الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال، الذي يسعى إلى قيادة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بالمسابقة، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، في ظل رغبة الزمالك في الدفاع عن لقبه، مقابل سعي الاتحاد السكندري لتحقيق بداية قوية والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة حامل البطولة.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات قبل مواجهة الاتحاد السكندري، حيث يفتقد الفريق خدمات 6 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم شيكو بانزا، وعبد الله السعيد، وخوان بيزيرا، وأحمد الجفالي، وحسام أشرف، ومحمد إبراهيم.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني للزمالك أمام تحدٍ جديد، خاصة مع بداية الموسم، إلا أن معتمد جمال يمتلك مجموعة من البدائل التي يسعى من خلالها لتعويض العناصر الغائبة والحفاظ على توازن الفريق.

هدف الزمالك الأول

ويرفع الزمالك شعار الفوز في المباراة الافتتاحية، من أجل توجيه رسالة مبكرة إلى منافسيه بأنه عازم على المنافسة بقوة والاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق بداية مثالية في الموسم الجديد.



